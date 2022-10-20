Manchester United'da Ronaldo krizi! Maç kadrosuna alınmadı

Manchester United'ın Old Trafford'da Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği İngiltere Premier Lig mücadelesinde oyuna sonradan girmeyi reddeden ve hatta maç bitmeden stadı terk eden Ronaldo için bir Manchestrer United'dan flaş bir karar geldi..

Tottenham maçındaki davranışı nedeniyle kara listeye alınan Cristiano Ronaldo'nun Chelsea ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadığı kulübü tarafından resmen açıklandı.



Kırmızı Şeytanlar'dan Cristiano Ronaldo hakkında yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun haricindeki tüm takım, tüm odağıyla sıradaki maçımıza hazırlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.



İDMANA U21 TAKIMIYLA ÇIKACAK

Cumartesi günü Chelsea'yle oynanacak maçın kadrosunu hazırlayan teknik direktör Erik Ten Haag'ın Portekizli yıldızı listeye dahil etmemesi gelişmesi sonrası İngiliz basını da Ronaldo'nun artık idmanlara U21 takımıyla çıkacağını yazdı.

Manchester United, Old Trafford'daki Tottenham maçından Fred ve Bruno Fernandes'in attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı.