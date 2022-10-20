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Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi! Maç bitmeden...

Dünya futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, Manchester United'da zor günler geçiriyor. Portekizli süperstar, bu kez de Manchester United'ın Tottenham ile oynadığı müsabakada, henüz maç bitmeden soyunma odasına gitti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 09:25 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 12:52
Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi! Maç bitmeden...

Manchester United'ın Tottenham'ı sahasında 2-0 yendiği maçta oyuna girmeyen Cristiano Ronaldo'nun tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Portekizli süperstar 40. dakikada menajer ten Hag tarafından ısınmaya gönderilse de kendisine süre bulamadı ve 90. dakikada karşılaşma sona ermeden soyunma odasına gitti. Maç sonu ten Hag'a konuyu soran basın mensuplarına Hollandalı teknik adam "Şimdi değil, bununla yarın ilgileneceğim! Şimdi galibiyeti kutlama zamanı" yanıtını verdi.

Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 8 maça çıktı, 340 dakika süre alarak 1 gol kaydetti.

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