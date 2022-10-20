Aston Villa'da Steven Gerrard dönemi resmen sona erdi! Fulham maçı sonrası...

Aston Villa, kötü gidişin faturasını menajer Steven Gerrard'a kesti ve yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

İngiliz ekibinin Fulham'a deplasmanda 3-0 yenildiği maçın ardından kulüpten yapılan açıklamada Steven Gerrard'la yolların ayrıldığı belirtildi. Gerrard'a kulübe verdiği emekler için teşekkür edilirken bir sonraki kulübünde ise başarı dileklerinde bulunuldu.

Aston Villa bu sezon Premier Lig'de çıktığı 11 maçta 2 galibiyet elde edebilmişti ve küme düşme potasından bir türlü uzaklaşamamıştı.

Geçen yılın Kasım ayında Rangers'dan ayrılarak Aston Villa'nın başına geçen İngiliz teknik adam, takımının başında çıktığı 40 maçta 1.18 puan ortalaması yakaladı.