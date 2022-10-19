Newcatstle United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcatstle United - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. haftada Newcatstle United ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcatstle United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCATSTLE UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcatstle United - Everton 19 Ekim Çarşamba günü saat 21:30'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.