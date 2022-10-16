Leeds United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. haftada Leeds United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Arsenal 16 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.