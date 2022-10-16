Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Aston Villa ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:21
Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. haftada Aston Villa ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Chelsea 16 Ekim Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Alman devi Arda Güler için geliyor! Yerinde izleyecekler...
Mesut Özil'e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama: "Futbolun üstüne bir güneş doğdu Türklerin onuru gururu oldu"
Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...
Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta?
Southampton - West Ham United maçı saat kaçta?
16 Ekim 2022 zamlı sigara fiyatları
Baraj doluluk oranları (16 Ekim 2022)
ADANA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta? 15:09
Derbi heyecanına saatler kaldı! Derbi heyecanına saatler kaldı! 15:00
Real Madrid-Barcelona şifresiz ve canlı izle Real Madrid-Barcelona şifresiz ve canlı izle 14:58
Konyaspor'dan VAR açıklaması: Hakemleri dinlendirin Konyaspor'dan VAR açıklaması: Hakemleri dinlendirin 14:46
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor! 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor! 14:28
Derbi heyecanına saatler kaldı! Derbi heyecanına saatler kaldı! 14:12
Daha Eski
PSG - Marsilya maçı saat kaçta? PSG - Marsilya maçı saat kaçta? 13:55
Monaco - Clermont maçı saat kaçta? Monaco - Clermont maçı saat kaçta? 13:49
Flaş iddia! F.Bahçe'de mutsuz ve o takıma gidiyor Flaş iddia! F.Bahçe'de mutsuz ve o takıma gidiyor 13:49
Troyes - Ajaccio maçı saat kaçta? Troyes - Ajaccio maçı saat kaçta? 13:44
Rennes - Lyon maçı saat kaçta? Rennes - Lyon maçı saat kaçta? 13:40
Fenerbahçe Ankaragücü maçına hazır Fenerbahçe Ankaragücü maçına hazır 13:31