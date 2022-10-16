Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. haftada Aston Villa ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Chelsea 16 Ekim Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.