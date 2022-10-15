Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Wolverhampton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 12:50
Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 11. haftada Wolverhampton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Nottingham Forest 15 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şaşkına çeviren şiddet itirafı! "Kafamda kolonya şişesi bile kırıldı"
SON DAKİKA: Billur Kalkavan kimdir? Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan hayatını kaybetti
Altıntop ve Hurma arasında ipler gerildi! "Takımı almam"
G.Saray'dan sol bek bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leicester City - Crystal Palace maçı saat kaçta?
Tottenham - Everton maçı saat kaçta?
EYT SON DAKİKA! EYT nedir, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsıyor?
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
EPIC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR | Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor-G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! Kayserispor-G.Saray maçının VAR hakemi belli oldu! 12:47
Göztepe 2 eksikle Tuzlaspor'u ağırlayacak Göztepe 2 eksikle Tuzlaspor'u ağırlayacak 12:42
Altıntop ve Hurma arasında ipler gerildi! "Takımı almam" Altıntop ve Hurma arasında ipler gerildi! "Takımı almam" 12:35
Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi Denizlispor kafilesi, deplasman dönüşü kaza geçirdi 12:31
Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? 12:18
Tottenham - Everton maçı saat kaçta? Tottenham - Everton maçı saat kaçta? 12:05
Daha Eski
Wolverhampton - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Wolverhampton - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 12:01
Fulham - Bournemouth maçı saat kaçta? Fulham - Bournemouth maçı saat kaçta? 11:58
Leicester City - Crystal Palace maçı saat kaçta? Leicester City - Crystal Palace maçı saat kaçta? 11:55
Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa... Fenerbahçe'ye UEFA'dan dev kazanç! Lider çıkarsa... 11:53
Avcı'nın İstanbul'da bileği bükülmüyor! Avcı'nın İstanbul'da bileği bükülmüyor! 11:53
Düzcespor Şanlıurfaspor CANLI İZLE Düzcespor Şanlıurfaspor CANLI İZLE 11:45