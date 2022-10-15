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Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Son yılların en büyük rekabetlerinden biri haline gelen Liverpool - Manchester City karşılaşmasına kısa bir süre kala dev maçla ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 17:01 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 17:01
Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla sürüyor.

Haftanın öne çıkan maçında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Liverpool, topladığı 10 puanla 11. sırada bulunuyor. Manchester City ise 23 puanla 2. sırada yer alıyor.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester City maçı 16 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Nunez

Manchester City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Grealish, Haaland

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