Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla sürüyor.
Haftanın öne çıkan maçında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Liverpool, topladığı 10 puanla 11. sırada bulunuyor. Manchester City ise 23 puanla 2. sırada yer alıyor.
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Manchester City maçı 16 Ekim Pazar günü TSİ 18.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Nunez
Manchester City: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias, Ake; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Grealish, Haaland
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