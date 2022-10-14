Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'na Reece James'ten üzen haber!

İngiliz ekibi Chelsea'de bu sezon takımın önemli silahlarından birisi haline gelen Reece James'ten endişe veren haberler geldi. İngiliz medyasında yer alan haberde, Şampiyonlar Ligi'nde Milan karşısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 22 yaşındaki yıldızın sakatlığının ilk tespit edilenden daha ciddi olduğu belirtildi.

James'in dizinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olabileceği ve Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda forma giymesinin şüpheli olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İngiltere Milli Takımı'nda kısa süre önce sakatlanan Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'ın da sakatlığı dolayısıyla Dünya Kupası'nda forma giymesinin zor olduğu aktarılmıştı.