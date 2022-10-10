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İngiltere Premier Lig futbolcusu Mwepu 24 yaşında futbolu bıraktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Birghton'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Enock Mwepu, futbolu bıraktığını duyurdu. İşte sebebi...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 14:37
İngiltere Premier Lig futbolcusu Mwepu 24 yaşında futbolu bıraktı

İngiltere Premier Lig takımı Brighton'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Enock Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Mwepu, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı teşhisi konulduktan sonra futbol kariyerine son vermek zorunda kaldı." bilgisi verildi.

24 yaşındaki Zambiyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aldığım tıbbi tavsiyeler nedeniyle kramponlarımı asmam gerektiğini üzüntüyle duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

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