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Everton - Manchester United ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Everton le Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 15:30
Everton - Manchester United ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Manchester United 9 Ekim Pazar günü saat 21:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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