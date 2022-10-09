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Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Crystal Palace ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 14:05 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 14:10
Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Crystal Palace ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Leeds United 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

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