Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Crystal Palace ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Leeds United 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.