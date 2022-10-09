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Arsenal - Liverpool: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal sahasında Liverpool'u konuk etti. Emirates'te oynanan ve 5 golün atıldığı zorlu mücadeleyi Arteta'nın Arsenal'i kazandı. Topçular bu galibiyetle puanını 24'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 20:32
Arsenal - Liverpool: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 3-2'lik skorla kazandı.

Arsenal, maçın ilk dakikası içerisinde Gabriel Martinelli ile öne geçti. Liverpool, 34. dakikada Darwin Nunez ile skoru eşitledi. Bukayo Saka, 45+5. dakikada Arsenal'i bir kez daha öne geçirdi.

Liverpool, 53. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Arsenal, 76. dakikada Bukayo Saka'nın penaltı golüyle bir kez daha öne geçti.

Liverpool'a karşı 4 lig maçının ardından kazanan Arsenal, 9. maçında 8. kez kazanarak puanını 24 yaptı ve liderlik koltuğunu korudu. Liverpool ise bu sezon 8. lig maçında sadece 2 kez galip gelip 2. kez mağlup olarak 10 puanda kaldı ve şimdiden zirvenin 14 puan gerisine düştü.

Arsenal, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Liverpool ise sahasında Manchester City'e konuk olacak.

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