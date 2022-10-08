Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Brighton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Tottenham 8 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

BRIGHTON - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brighton

Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Mac Allister, Caicedo, Estupinan; Trossard, Welbeck, Gross

Tottenham

Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Perisic, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Richarlison, Kane,