Erling Haaland'ın futbol oynamasının yasaklanması için kampanya başlattılar! 2 milyon taraftar destek verdi...

Yeni sezonda transfer olduğu Manchester City'de performansıyla büyük alkış alan Erling Haaland ile ilgili oldukça dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda attığı gollerle büyük alkış alan golcü yıldız için hayerete düşüren bir kampanya başlatıldı.

NTVSpor'un haberine göre bazı İngiliz taraftarlar, Birleşik Krallık Parlemontosu'na resmi dilekçe yolladılar ve "Haaland bir robot" ifadelerine yer verdiler.

Bu şikayet, Türkiye'deki CİMER sistemine benziyor ve resmi olarak cevap veriliyor. Birleşik Krallık Parlamentosu'nun ise bu şikayete nasıl bir cevap vereceği büyük merak konusu olmuş durumda.