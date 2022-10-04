Ronaldo krizi sürüyor

Derbide M. City'e 6-3 mağlup olan M. United'de Cristiano Ronaldo, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. İngiliz ekibinin menajeri Erik ten Hag, "Ronaldo'yu, kariyerine saygı duyduğum için oyuna almadım" ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki yıldızın devre arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olması bekleniyor.
Derbide M. City'e 6-3 mağlup olan M. United'de Cristiano Ronaldo, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. İngiliz ekibinin menajeri Erik ten Hag, "Ronaldo'yu, kariyerine saygı duyduğum için oyuna almadım" ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki yıldızın devre arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olması bekleniyor.