Haberler İngiltere Premier Lig Ronaldo krizi sürüyor

Ronaldo krizi sürüyor

Derbide M. City'e 6-3 mağlup olan M. United'de Cristiano Ronaldo, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. İngiliz ekibinin menajeri Erik ten Hag, "Ronaldo'yu, kariyerine saygı duyduğum için oyuna almadım" ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki yıldızın devre arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 06:50
Ronaldo krizi sürüyor
Derbide M. City'e 6-3 mağlup olan M. United'de Cristiano Ronaldo, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı. İngiliz ekibinin menajeri Erik ten Hag, "Ronaldo'yu, kariyerine saygı duyduğum için oyuna almadım" ifadelerini kullandı. 37 yaşındaki yıldızın devre arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma transfer olması bekleniyor.
DİĞER
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu Cüneyt Çakır’ın yeni görevini ve aylık kazancını açıkladı! O detay çok konuşulacak…
Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın savaş çirkinleşti! Kan donduran uyuşturucu iddiaları
Kerem'de sorun para mı? İşte menajerinin G.Saray'dan talebi
Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leicester City galibiyetle tanıştı!
Haaland tarihi baştan yazıyor
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Ekim)
TAI ne demek? TAI açılımı ne?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! 01:15
Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! Darüşşafaka ilk maçından mağlup döndü! 01:15
"Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" "Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" 00:28
"Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" "Ampute Milli Takımı inşallah şampiyon olacak" 00:28
Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir... Kanarya'da imza krizi! Devre arasında gönderilebilir... 23:49
Ukrayna basını duyurdu! Serdar Dursun ve transfer... Ukrayna basını duyurdu! Serdar Dursun ve transfer... 23:49
Daha Eski
Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! Toroğlu'dan flaş Icardi eleştirisi! 23:49
Icardi'den sürpriz paylaşım! Icardi'den sürpriz paylaşım! 23:50
Leicester City galibiyetle tanıştı! Leicester City galibiyetle tanıştı! 23:54
Leicester City galibiyetle tanıştı! Leicester City galibiyetle tanıştı! 23:55
Vallecano uzatmalarda güldü! Vallecano uzatmalarda güldü! 00:01
Vallecano uzatmalarda güldü! Vallecano uzatmalarda güldü! 00:02