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Leicester City - Nottingham Forest: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti. King Power'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Leicester City bu sonuçla bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 23:55
Leicester City - Nottingham Forest: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 4-0 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Maçta kontrolü ilk dakikadan itibaren elinde tutan Leicester, 25'te Maddison, 27'de Barnes ve 35'te bir kez daha Maddison'la farkı bir anda üçe çıkararak ilk yarıyı tamamladı.

Nottingham ikinci yarıda üst üste oyuncu değişiklikleriyle dengeyi getirmeye çalışsa da 73. dakikada Daka son sözü söyledi ve Leicester 3 puanı almayı başardı.

Leicester City böylelikle 4 puana yükseldi ve sezonun ilk galibiyetini almayı başardı. Nottingham Forest ise puanda kaldı.

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