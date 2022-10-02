Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Leeds United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 17:31
Leeds United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Leeds United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Aston Villa 2 Ekim Pazar günü saat 18.30'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika derbi haberleri: Valerien Ismael ve Jorge Jesus tercihlerini yaptı derbiyi bekliyor! İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri…
Hadise'den Mehmet Dinçerler'e olay gönderme! Boşanma nedeni ortaya çıkmıştı bombaları patlattı! Önce Murda'ya seslendi sonra: "Başta hep..."
Derbi öncesi flaş gelişme! Kadroya alındı
İmzalar olay olmuştu! Beşiktaş ve F.Bahçe'de oynayan yıldızlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Man. City-Man. United CANLI
Manchester City - Manchester United maçı saat kaçta?
Eylül ayı enflasyon oranı tahminleri ve beklenti anketi
TOKİ'nin arsa projesinde tarih verildi!
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yağmur yağacak mı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim Min-Jae'den Spalletti sözleri! "Harika..." Kim Min-Jae'den Spalletti sözleri! "Harika..." 17:19
Yiğidonun ligde yüzü gülmüyor! Yiğidonun ligde yüzü gülmüyor! 16:57
Volkan Demirel Hatayspor'a 3 puanla başladı! Volkan Demirel Hatayspor'a 3 puanla başladı! 16:29
Alanya'da kazanan çıkmadı! Alanya'da kazanan çıkmadı! 16:31
Ralli tarihine geçti! Ralli tarihine geçti! 16:35
Ergin Ataman'dan G.Saray maçı yorumu! Ergin Ataman'dan G.Saray maçı yorumu! 16:54
Daha Eski
Man. City-Man. United CANLI Man. City-Man. United CANLI 15:42
Karaveli ilk maçından mağlup ayrıldı! Karaveli ilk maçından mağlup ayrıldı! 15:50
Sassuolo - Salernitana | CANLI İZLE Sassuolo - Salernitana | CANLI İZLE 15:54
Lazio Salernitana engelini rahat geçti Lazio Salernitana engelini rahat geçti 15:57
Oğuzhan attı Fortuna Sittard kazandı! Oğuzhan attı Fortuna Sittard kazandı! 16:06
Bandırma ve Samsun yenişemedi Bandırma ve Samsun yenişemedi 16:12