Leeds United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Leeds United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEEDS UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leeds United - Aston Villa 2 Ekim Pazar günü saat 18.30'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.