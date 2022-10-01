Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Liverpool ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Brighton 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 3 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Diaz

Brighton

Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; Lamptey, MacAllister, Caicedo, March; Gross, Trossard; Welbeck