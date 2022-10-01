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Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Liverpool ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 13:01
Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Liverpool ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Brighton 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS 3 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - BRIGHTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Jota, Diaz

Brighton

Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; Lamptey, MacAllister, Caicedo, March; Gross, Trossard; Welbeck

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