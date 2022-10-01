Bournemouth - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Arsenal ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Tottenham 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Neto; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Cook, Lerma; Tavernier; Billing, Christie; Solanke

Brentford

Raya; Hickey, Jansson, Mee, Henry; Jensen, Janelt, Dasilva; Mbeumo, Toney, Wissa