Bournemouth - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Arsenal ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Arsenal - Tottenham 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.
ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Bournemouth
Neto; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Cook, Lerma; Tavernier; Billing, Christie; Solanke
Brentford
Raya; Hickey, Jansson, Mee, Henry; Jensen, Janelt, Dasilva; Mbeumo, Toney, Wissa