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Pep Guardiola'dan Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya övgü dolu sözler geldi!

Son dönemlerde futbol dünyası tarafından yoğun eleştiriler alan Cristiano Ronaldo'ya Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik adamı Pep Guardiola'dan destek geldi. Guardiola'nın Portekizli hakkındaki sözleri gündem oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 14:14
Pep Guardiola'dan Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya övgü dolu sözler geldi!

NTV Spor'un haberine göre İngiliz ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola son zamanlardaki performansı nedeniyle yoğun eleştiriler alan Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalar yaptı.

Cassano'nun ''Artık bırakması için zaman geldi.'' dediği Ronaldo'ya ünlü teknik direktör Cristiano Ronaldo'dan destek geldi. Guardiola yaptığı açıklamada, ''O, 15 yıldır Messi'yle birlikte en iyisi. Bu iki adamın yaptıklarını, bir daha göremeyeceğiz. Onu izlemenin bir zevk olduğunu söylemekten kaçınmayacağım." ifadelerine yer verdi.

PORTEKİZLİ İÇİN UYARILAR YAPTI
Tecrübeli hoca Manchester United'la oynayacakları karşılaşma için ise "Cristiano'yu ceza sahasından uzak tutmak için gücümüzü kullanmalıyız. Çünkü oraya gelirse, durdurulmaz oluyor. Deplasmanda 1-0 önde olduğumuz maçta neredeyse hiç topa dokunmamıştı. Bir şans yakaldı ve Ederson inanılmaz bir kurtarış yaptı. Topa dokunmamıştı ama neredeyse gol atıyordu. Sahip olduğu nitelik ve yetenek budur." sözlerine yer verdi.

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