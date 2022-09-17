Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. haftada Newcastle United ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Bournemouth 17 Eylül Cumartesi günü saat 17:00'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.