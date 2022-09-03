Nottingham Forest - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'in 6. haftasında Nottingham Forest ile Bournemouth kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Nottingham Forest, topladığı 4 puanla 15. sırada bulunuyor. Rakibiyle aynı puana sahip Bournemouth ise 16. sırada yer alıyor.
NOTTINGHAM FOREST - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Nottingham Forest - Bournemouth maçı 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve beIN CONNECT'ten canlı yayınlanacak.
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