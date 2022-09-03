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EVERTON LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Peki, Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Everton Liverpool maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 09:30
EVERTON LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 6. haftası dev bir mücadeleye sahne oluyor.

Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool, Goodison Park'ta karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Everton, topladığı 3 puanla 17. sırada yer alıyor. 8 puandaki Liverpool ise 6. sırada bulunuyor.

EVERTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Everton - Liverpool maçı, 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 14.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

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