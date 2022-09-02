Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak top koşturan ve siyah-beyazlı takımla çıktığı 42 resmi maçta 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Michy Batshuayi'yi Fenerbahçe gündemine aldı.
İngiliz ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki forvet için Fenerbahçe devreye girmişti.
Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından santrfor arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda Joshua King ve Joao Pedro takviyeleri yapan Sarı-Lacivertliler bir de net bir forvet oyuncusu istiyor.