Haberler İngiltere Premier Lig Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

Fenerbahçe ile de ismi anılan Michy Batshuayi, transferde büyük bir şok yaşadı. Chelsea'de forma giyen Belçikalı golcü, bir başka Premier Lig ekibi Nottingham Forest'la anlaşmasına rağmen evraklar yetişmeyince Chelsea'de kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 09:33
Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak top koşturan ve siyah-beyazlı takımla çıktığı 42 resmi maçta 14 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyen Michy Batshuayi'yi Fenerbahçe gündemine aldı.

Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

İngiliz ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel'in kadroda düşünmediği 28 yaşındaki forvet için Fenerbahçe devreye girmişti.

Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından santrfor arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda Joshua King ve Joao Pedro takviyeleri yapan Sarı-Lacivertliler bir de net bir forvet oyuncusu istiyor.

Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

Sarı - lacivertlilerin bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmek istediği öğrenildi.

Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

AVRUPA'DA TRANSFER SONA ERDİ
Türkiye'deki bazı kulüplerin elden çıkarılmak istenen oyuncular, bugün itibariyle Avrupa'da belli başlı ülkelere gidemeyecek. Fakat Romanya'da 5 Eylül, Rusya ve Çekya'da 8 Eylül, Katar ve Yunanistan'da 15 Eylül, Suudi Arabistan'da 17 Eylül, Ukrayna'da 22 Eylül'e kadar transfer sürecek. Türkiye'de ise transfer ve tecil dönemi 8 Eylül Perşembe günü bitecek.

Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

FOREST'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Chelsea'de forma giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmedi.

Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

EVRAKLAR YETİŞMEDİ
Milliyet'in haberine göre; golcü futbolcu için Nottingham ve Chelsea her konuda anlaşmaya vardı. Fakat transfer döneminin bitmesine saatler kala gerçekleşen görüşmeler anlaşmaya rağmen resmileşmedi. Gerekli evraklar yetişmediği için Batshuayi Chelsea'de kaldı.

Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

GROSSKREUTZ VAKASI!
2015 yılında transferin son günü Borussia Dortmund'dan Kevin Grosskreutz'u İstanbul'a getirip resmi sözleşmeyi imzalayan Galatasaray, evrakları FIFA'ya eksik gönderdiği için bu futbolcudan ocak ayına kadar yararlanamamıştı.

Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

Daha sonrasında ailesinden uzak kalmaya dayanamayan Grosskreutz hiç forma giymeden devre arasında takımdan ayrılmıştı.

Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde bulunan Belçikalı golcü için Chelsea'nin maliyet konusunda büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi.

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