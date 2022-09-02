Michy Batshuayi'ye transfer şoku! Evraklar yetişmedi

AVRUPA'DA TRANSFER SONA ERDİ

Türkiye'deki bazı kulüplerin elden çıkarılmak istenen oyuncular, bugün itibariyle Avrupa'da belli başlı ülkelere gidemeyecek. Fakat Romanya'da 5 Eylül, Rusya ve Çekya'da 8 Eylül, Katar ve Yunanistan'da 15 Eylül, Suudi Arabistan'da 17 Eylül, Ukrayna'da 22 Eylül'e kadar transfer sürecek. Türkiye'de ise transfer ve tecil dönemi 8 Eylül Perşembe günü bitecek.