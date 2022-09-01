PREMIER LİG HABERLERİ | Manchester City Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.
İŞTE MANCHESTER CITY'NİN AÇIKLAMASI
We are delighted to announce we have completed the signing of Manuel Akanji from Borussia Dortmund! ✍️— Manchester City (@ManCity) September 1, 2022
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