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PREMIER LİG HABERLERİ | Manchester City Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İngiliz ekibi bu çalışmalar doğrultusunda İsviçreli futbolcu Manuel Akanji'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 14:21
PREMIER LİG HABERLERİ | Manchester City Manuel Akanji'yi kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İsviçreli savunma oyuncusu Manuel Akanji'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bundesliga temsilcisiyle dört yılda tüm kulvarlarda 158 maça çıkan Akanji, 4 gol attı.

İŞTE MANCHESTER CITY'NİN AÇIKLAMASI

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