Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada Leicester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEICESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leicester City - Manchester United 1 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.