Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada Manchester City ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANCHESTER CITY - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City - Nottingham Forest 31 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.