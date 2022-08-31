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Liverpool 2-1 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Liverpool sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Roberto Firmino ve Carvalho kaydetti. Newcastle United'ın tek golünü Alexander Isak attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 00:07
Liverpool 2-1 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta maçında Liverpool, evinde Newcastle United'ı ağırladı. Mücadeleyi Liverpool 90+8'de bulduğu golle 2-1 kazandı.

Karşılaşmada konuk ekip Newcastle 38. dakikada yeni transfer Alexander Isak'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi Liverpool'a beraberliği sağlayan gol ise Brezilyalı forvet Roberto Firmino'dan geldi. Merseyside ekibine galibiyeti getiren gol ise 90+8 Carvalho'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 8'e çıkarttı ve 5. sıraya yükseldi. Newcastle ise 6 puanla 11. sırada yer alıyor.

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