Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Aston Villa ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ASTON VILLA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Aston Villa - West Ham United 28 Ağustos Pazar günü saat 16.00 beIN Connect'te canlı yayınlanacak.