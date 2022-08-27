Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Chelsea - Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Leicester City maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Sports 2 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

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CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Silva, Cucurella; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Havertz

Leicester City

Ward; Castagne, Amartey, Evans, Justin; Ndidi, Dewsbury-Hall; Perez, Maddison, Barnes; Vardy