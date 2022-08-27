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Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Arsenal - Fulham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal -Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:30
Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Arsenal ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Fulham maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 3 ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

Arsenal - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ARSENAL - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Thomas, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus

Fulham

Leno; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; Stansfield, Pereira, Cordova-Reid; Mitrovic

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