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Manchester United taraftarlarının Glazer ailesine tepkisi artıyor

İngiltere Premier Lig'de takımlarından bekledikleri başarıyı göremeyen Manchester United taraftarlarının kulübün sahibi ABD'li Glazer ailesine tepkisi büyüyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 15:44
Manchester United taraftarlarının Glazer ailesine tepkisi artıyor

Geçen yıl ligi 6. sırada tamamlayan ve bu sezon oynadığı ilk 2 maçı da kaybeden Manchester United'ın taraftarları ABD'li Glazer ailesinin yönetimi bırakmasını istiyor.

Manchester United'ın dün konuk ettiği ve 2-1 kazandığı Liverpool karşılaşması öncesinde de 1878'de Newton Heath adıyla kurulan Manchester United'ın ilk renklerine gönderme yaparak ellerinde sarı ve yeşil meşalelerle protesto gösterisinde bulunan binlerce taraftar, Glazer ailesinin takımla duygusal bir bağ kuramadığını düşünüyor.

Glazer ailesinin takım yerine kendi menfaatini düşündüğünü, takıma yatırım yapmadığını ve takımın borçlarını arttırdığını savunan taraftarlar başarısız sonuçların sorumlusu olarak 17 yıldır yönetimi elinde bulunduran Glazer ailesini görüyor.

Taraftarlar bu sezonun ilk maçında takımlarının Old Trafford'da 2-1 mağlup olduğu Brighton Hove Albion maçı öncesinde de protesto gösterisinde bulunmuştu.

"Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto eden Manchester United taraftarları geçen sezon oynadıkları Liverpool maçında sahaya girerek maçın ertelenmesine sebep olmuştu.

ABD'li Glazer ailesi 2005 yılında Manchester United'ı 1.1 milyar dolara satın almıştı.

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