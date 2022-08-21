Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftada West Ham United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle - Manchester City 21 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Newcastle - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United

Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Almiron, Joelinton, Guimaraes, Willock, Saint-Maximin; Wilson

Manchester City

Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Foden