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Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Newcastle - Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:00
Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftada West Ham United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle - Manchester City 21 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Newcastle - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

NEWCASTLE - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United
Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Almiron, Joelinton, Guimaraes, Willock, Saint-Maximin; Wilson

Manchester City
Ederson; Walker, Dias, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Foden

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