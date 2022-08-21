Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftada Leeds United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Chelsea 21 Ağustos Pazar günü saat 16.00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United

Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca, Adams; Aaronson, Rodrigo, Harrison; James

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Cucurella; Mount, Sterling; Havertz