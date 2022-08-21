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Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Leeds United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 11:00
Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. haftada Leeds United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Chelsea 21 Ağustos Pazar günü saat 16.00 beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Leeds United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

LEEDS UNITED - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United
Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Roca, Adams; Aaronson, Rodrigo, Harrison; James

Chelsea
Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Jorginho, Cucurella; Mount, Sterling; Havertz

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