TRANSFER HABERİ: Flaş iddia! Harry Maguire Chelsea'ye doğru

İngiltere Premier Lig'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Chelsea, Harry Maguire'ın durumu hakkında bilgi aldı. Daily Mail'de yer alan habere göre, Chelsea, Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire'ı transfer etmek istiyor.

Haberde Chelsea'nin, 29 yaşındaki futbolcu için fiyat soruşturması yaptığı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 38 milyon Euro olan tecrübeli savunmacının, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Maguire, 2019 yılında Leicester City'den 87 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Manchester United'a transfer olmuştu.