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Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Everton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:30
Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta Everton ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Nottingham Forest maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00 beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVERTON - NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; Holgate, Coady, Tarkowski; Patterson, Iwobi, Onana, Mykolenko; McNeil, Gordon, Gray

Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Niakhate, McKenna; Williams, O'Brien, Mangala, Toffolo; Lingard; Awoniyi, Johnson

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