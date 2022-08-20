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Crystal Palace - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Crystal Palace ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:11
Crystal Palace - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta Crystal Palace ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Aston Villa maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00 beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Anderson, Guehi, Mitchell; Doucoure, Schlupp; Olise, Eze, Zaha; Edouard

Aston Villa: Martinez; Cash, Chambers, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Ramsey; Buendia, Ings, Watkins

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