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Casemiro yolda

Carlo Ancelotti, Brezilyalı oyuncunun ManU’ya gidişini “Meydan okumaları denemek istiyor” diyerek doğruladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Casemiro yolda
Premier Lig'e 2'de 0'la başlayan Manchester United, transferde kolları sıvadı. ManU, Real Madrid'in Brezilyalı orta sahası Casemiro'yla (30) anlaşmaya vardı. İspanyol ekibinin Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de ayrılığı doğruladı. İtalyan çalıştırıcı, "Yeni fırsatları, meydan okumaları denemek istiyor. Kulübe verdiklerini ve karakterini bildiğimizden isteğini anlayışla karşılıyoruz" dedi. 10 yıldır Madrid'de oynayan Casemiro 5 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga, 3 İspanya Süper Kupası, 1 Kral Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 3 FIFA DÜnya Kulüpler Kupası kazandı.
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