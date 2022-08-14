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Frenkie de Jong Chelsea'ye transfer oluyor

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, Barcelona forması giyen Frankie de Jong'u transfer etmeye hazırlanıyor. Hollandalı yıldız, transferde tercihini mavilerden yana kullandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 17:06
Frenkie de Jong Chelsea'ye transfer oluyor

Barcelona forması giyen Frenkie de Jong'un, ayrılık kararı alması durumunda ilk tercihi Chelsea.

İngiliz basınınıda yer alan haberde, Hollanda futbolcunun, kendisini bütün yaz ikna etmeye çalışan Manchester United'dan ziyade, Chelsea'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Barcelona'nın, yıllık maaş ve bonuslar konusunda anlaşma sağlanması durumunda 25 yaşındaki futbolcuyu elinden çıkarmaya istekli olduğu kaydedildi.

Katalan devinin, temmuz ayında transfer için Manchester United ile anlaştığı ancak Frenkie de Jong'un, İngiliz ekibine gitmeyi kabul etmediği hatırlatıldı.

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