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Aston Villa Everton: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngitere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa, evinde Everton ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Aston Villa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:29
Aston Villa Everton: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa, evinde Everton ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Aston Villa'nın gollerini 31' Ings, 85' Buendia attı. Everton'ın tek golü, Lucas Digne'nin 87'de kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla Aston Villa, ilk 3 puanını aldı ve maç fazlasıyla 9. sırada kendine yer buldu. Everton ise puansız, 16. sırada.

Aston Villa gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olacak. Everton ise evinde Nottingham Forest'i konuk edecek.

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