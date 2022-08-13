Aston Villa Everton: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa, evinde Everton ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Aston Villa'nın gollerini 31' Ings, 85' Buendia attı. Everton'ın tek golü, Lucas Digne'nin 87'de kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonuçla Aston Villa, ilk 3 puanını aldı ve maç fazlasıyla 9. sırada kendine yer buldu. Everton ise puansız, 16. sırada.

Aston Villa gelecek hafta Crystal Palace'a konuk olacak. Everton ise evinde Nottingham Forest'i konuk edecek.