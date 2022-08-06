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Newcastle United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Newcastle United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:30
Newcastle United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Newcastle United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Nottingham Forest maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00 beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United: Pope; Trippier, Botman, Schar, Targett; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Saint-Maximin

Nottingham Forest: Henderson; Worrall, Cook, McKenna; N.Williams, Colback, O'Brien, Toffolo; Lingard; Johnson, Surridge

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