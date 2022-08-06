Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Chelsea maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30 beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

EVERTON - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; Godfrey, Mina, Tarkowski; Patterson, Doucoure, Allan, Mykolenko; Gordon, Gray, McNeil

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, T Silva, Koulibaly; James, Kante, Kovacic, Chilwell; Mount, Havertz, Sterling