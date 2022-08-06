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Bournemouth - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Bournemouth ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bournemouth - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 11:01
Bournemouth - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Bournemouth ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Aston Villa maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00 beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bournemouth: Travers; Smith, Mepham, Kelly, Zemura; Christie, Cook, Lerma, Anthony; Billing; Solanke

Aston Villa: Martinez; Cash, Chambers, Carlos, Digne; Kamara, McGinn, J. Ramsey; Bailey, Watkins, Coutinho

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