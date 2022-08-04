Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında oyundan alınınca stadı terk etmişti.
Ronaldo'nun bu hareketi sonrası camiadan yıldız isme büyük tepki geldi.
Sosyal medyada Portekizli yıldıza veryansın eden taraftarlar, bu davranışı "saygısızlık" olarak niteledi.
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag da, Ronaldo'nun Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumu terk etmesi hakkında konuştu.
Hollanda basınına konuyla ilgili açıklama yapan ten Hag şunları söyledi:
Kesinlikle tasvip edemeyeceğim bir hareket. Kabul edilemez bir durum.
Sadece Ronaldo değil, başka oyuncular da maç bitmeden stadyumdan ayrıldı. Biz bir takımız, birlikte hareket etmemiz gerek.
Bu durum istisnasız herkes için geçerli. Bu durumla ilgili gereken konuşmayı takımdaki futbolcularla yaptım.
Bir daha yaşanmamasını umuyorum.
Ronaldo'nun, Manchester United'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.
CRISTIANO RONALDO KİMDİR?
5 Şubat 1895 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nacional altyapısında başladı.
Sırasıyla Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydikten sonra 2021'de yeniden eski takımı ManU'ya döndü.
Portekiz Milli Takımı ile 189 karşılaşmada görev alan Ronaldo, 117 kez rakip fileleri sarstı. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 30 milyon euro...