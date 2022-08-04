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Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Son dakika spor haberleri... Manchester United'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, Vallecano ile oynanan hazırlık karşılaşmasında oyundan alınınca stadyumu terk etmişti. Camiada, yıldız isme tepkiler sürerken teknik direktör Erik ten Hag'dan da sert bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 12:26
Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında oyundan alınınca stadı terk etmişti.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Ronaldo'nun bu hareketi sonrası camiadan yıldız isme büyük tepki geldi.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Sosyal medyada Portekizli yıldıza veryansın eden taraftarlar, bu davranışı "saygısızlık" olarak niteledi.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Erik ten Hag da, Ronaldo'nun Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumu terk etmesi hakkında konuştu.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Hollanda basınına konuyla ilgili açıklama yapan ten Hag şunları söyledi:

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Kesinlikle tasvip edemeyeceğim bir hareket. Kabul edilemez bir durum.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Sadece Ronaldo değil, başka oyuncular da maç bitmeden stadyumdan ayrıldı. Biz bir takımız, birlikte hareket etmemiz gerek.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Bu durum istisnasız herkes için geçerli. Bu durumla ilgili gereken konuşmayı takımdaki futbolcularla yaptım.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Bir daha yaşanmamasını umuyorum.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Ronaldo'nun, Manchester United'la olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

CRISTIANO RONALDO KİMDİR?

5 Şubat 1895 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Profesyonel futbol kariyerine Nacional altyapısında başladı.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Sırasıyla Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydikten sonra 2021'de yeniden eski takımı ManU'ya döndü.

Manchester United'da Ronaldo depremi! Erik ten Hag ateş püskürdü

Portekiz Milli Takımı ile 189 karşılaşmada görev alan Ronaldo, 117 kez rakip fileleri sarstı. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 30 milyon euro...

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