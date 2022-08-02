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Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Portekizli hücum oyuncusu Diogo Jota'nın sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 17:19
Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi

Liverpool, Portekizli hücum oyuncusu Diogo Jota'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2027 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Wolverhampton Wanderers'tan 2020 yılında 45 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Diogo Jota, Liverpool formasıyla 85 karşılaşmada 34 gol ve 9 asiste imza attı.

Jota, Portekiz Milli Takımı'nda ise 26 maçta 9 kez ağları sarstı.

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