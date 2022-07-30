Haberler İngiltere Premier Lig Sir Alex Ferguson Manchester United'a danışman olarak dönüyor!

Sir Alex Ferguson Manchester United'a danışman olarak dönüyor!

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson, Kırmızı Şeytanlar'a danışman olarak dönüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:14
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Sir Alex Ferguson Manchester United'a danışman olarak dönüyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı. Daily Mail'de yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, kulübe geri dönüyor. Haberde 80 yaşındaki çalıştırıcının, danışman olarak görev yapacağı bildirildi. Ferguson'ın, kulüpteki tüm konularla ilgileneceği kaydedildi.

2018'in mayıs ayında beyin kanaması geçiren Alex Ferguson, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.

1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe Kim Min-jae'den sonra 2. piyango! Alman devi yıldız futbolcuya talip oldu...
Karaman'da akılalmaz olay! Apartmanın önünde kanlar içinde bulunan kadın: "Bıçağın üstüne düştüm"
Fırtına'dan Florian Grillitsch hamlesi!
Aslan'dan 3. teklif! Transferdeki rakipleri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taraftara akıllı atkı
Devler Lig’i yoksa ben de yokum
RESESYON NEDİR? | Resesyon olursa ne olur? Küresel resesyon nasıl olur, ne anlama gelir?
KPSS'YE GİRECEKLER DİKKAT: BU SORULARI ÇÖZMEDEN KPSS'YE GİRMEYİN!
KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alex Ferguson ManU'ya dönüyor! Alex Ferguson ManU'ya dönüyor! 10:14
G.Saray'da yetki kongresi yapılacak! G.Saray'da yetki kongresi yapılacak! 10:04
F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı F.Bahçe'yi yıkmıştı! Golden sonra neden ağladığını açıkladı 10:02
G.Saray o dünya yıldızının peşinde! G.Saray o dünya yıldızının peşinde! 09:56
Fırtına'dan Florian Grillitsch hamlesi! Fırtına'dan Florian Grillitsch hamlesi! 09:18
Aslan'dan 3. teklif! Transferdeki rakipleri... Aslan'dan 3. teklif! Transferdeki rakipleri... 08:43
Daha Eski
G.Saray'a kötü haber! Yeni talibi... G.Saray'a kötü haber! Yeni talibi... 08:12
Masuaku atağı Masuaku atağı 01:03
Emirhan’a Torino kancası Emirhan’a Torino kancası 01:02
Gustavo Henrique 1 yıllık kiralandı Gustavo Henrique 1 yıllık kiralandı 01:00
Luan Peres’ten 3 yıllık imza Luan Peres’ten 3 yıllık imza 00:59
Dortmund'dan kupada farklı tarife Dortmund'dan kupada farklı tarife 00:57