Sir Alex Ferguson Manchester United'a danışman olarak dönüyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı. Daily Mail'de yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, kulübe geri dönüyor. Haberde 80 yaşındaki çalıştırıcının, danışman olarak görev yapacağı bildirildi. Ferguson'ın, kulüpteki tüm konularla ilgileneceği kaydedildi.
2018'in mayıs ayında beyin kanaması geçiren Alex Ferguson, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.
1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.