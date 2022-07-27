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Ronaldo krizi

Kırmızı Şeytanlar’ın Tayland ve Avusturya’da yaptığı hazırlık kamplarına katılmayan Ronaldo, durumunu görüşmek üzere İngiltere’ye geri döndü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Ronaldo krizi

Günlerdir dünya futbol kamuoyunu meşgul eden Cristiano Ronaldo krizinde yeni perde açıldı… Takımda kalmak istemediği ifade edilen Portekizli yıldız geleceği hakkında son kararı vermek için menajeri Jorge Mendes ile birlikte Manchester'a döndü. Kulüp yönetimiyle bir araya gelecek Ronaldo kariyerini şekillendirecek. Tayland ve Avusturya'da yapılan hazırlık kamplarına katılmayan ve bu sürede menajeri Jorge Mendes'in birçok kulüple görüşme gerçekleştirdiği yazılan Ronaldo, kendisini takımda tutmak isteyen Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'la da görüşme gerçekleştirecek.

HAG: MUTSUZ HİSSEDİYOR
The Athletic'te yer alan habere göre; ailevi problemlerini öne sürerek antrenmanlara katılmayan Ronaldo, kulüpteki geleceği hakkında acil bir görüşme talep etti. Kırmızı Şeytanlar'ın kalmasını istediği yıldız oyuncu kulüple yeni bir sözleşme imzalamak istemiyor. Hollandalı teknik adam Erik ten Hag, Ronaldo ile ilgili yaptığı son açıklamasında, "Geçtiğimiz haftayla durum aynı. Onun için endişelenmiyoruz. Ronaldo'nun durumu için bu ifade doğru bir kelime değil. Ronaldo'nun takıma katılmasını bekleyemeyiz. Bir parça mutsuz hissediyor" ifadelerini kullandı.

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