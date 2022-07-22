Kounde Chelsea'ye

Avrupa'da transfer rüzgarları esmeye devam ediyor. Atakta olan takımlardan biri de İngiliz devi Chelsea... Savunma hattını güçlendirmek isteyen Chelsea, 23 yaşındaki Fransız stoper Jules Kounde kadroya katmaya yakın. Maviler, İspanyol ekibi Sevilla'nın Fransız stoperi Jules Kounde'nin transferinde de son aşamaya geldi. Londra ekibi Sevilla'nın kapısını Kounde için son olarak 65 milyon euro ile çaldı. Ada temsilcisi, oyuncuyu uzun bir süredir takip ediyordu.

BARÇA DA İLGİLENİYOR

Sevilla cephesi de İngiliz ekibinden gelen bu cazip teklife sıcak bakıyor. Öte yandan Chelsea'den Christensen'i transfer eden Barcelona da oyuncuyla yakından ilgileniyor ancak nakit sıkıntısından ötürü teklif vermekte zorlanıyor. Sevilla'ya 2019 yazında Fransız ekibi Bordeaux'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki Jules Kounde, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 43 karşılaşmada forma giymişti. Oyuncu, Maviler'e geçmeye hazır.