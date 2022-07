Manchester United, 24 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in transferi için Ajax ile anlaştığını duyurdu.

İngiliz ekibi transferi sosyal medya hesabından açıkladı;

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez